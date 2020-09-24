دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعضاء الأمم المتحدة للتحرك ضد العقوبات الأمريكية أحادية الجانب.

وقال مادورو - في كلمة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، إنه:"يجب أن نطالب بوقف جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب وكل ما يسمى بالعقوبات، وأن نطالبهم أيضا بأن يسمحوا لشعوبنا بممارسة حقوقهم".

من جهة أخرى، وجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو خطابا آخر إلى نحو 30 دولة اعترفت به كـ "رئيس مؤقت" لفنزويلا، دعا فيه المجتمع الدولي إلى "عمل حازم" للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو: "أدعو ممثلي الدول الأعضاء.. إلى دراسة استراتيجية تشمل عدة سيناريوهات لما بعد استنفاد الطرق الدبلوماسية بشأن الوضع في فنزويلا".

يذكر أن الولايات المتحدة ومعظم دول جوار فنزويلا، بالإضافة إلى عدد من الدول الغربية اعترفت بجوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في يناير 2019.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس فنزويلا يدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد العقوبات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.