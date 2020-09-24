الصين تدعو إلى بذل جهود لتعزيز التقدم السياسي والاقتصادي في لبنان

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" إلى بذل جهود دولية لمساعدة لبنان في تحقيق التقدم في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.

وقال جيون -في كلمة أمام اجتماع وزاري عبر الإنترنت لمجموعة الدعم الدولية للبنان نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الخميس/- إن الانفجار الهائل الذي وقع في 4 أغسطس في ميناء بيروت تسبب في ألم كبير للشعب اللبناني، كما تفرض تداعيات الانفجار ووباء (كوفيد-19) وعدم الاستقرار الإقليمي تحديات خطيرة على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية في لبنان.

وأضاف جيون أنه ينبغي بذل جهود لتهيئة ظروف مواتية للعملية السياسية في لبنان، وأن يهيء المجتمع الدولي مناخا جيدا للحوار الشامل، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، مع اتخاذ مجموعة الدعم موقفا محايدا ومتوازنا، وأن تلعب دورا بناء.

وطالب جيون ببذل جهود لتعزيز التنمية الاقتصادية في لبنان وتحسين مستوى المعيشة فيه، إلى جانب وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته لتقديم المساعدة للبنان في مساعيه لإعادة الإعمار ومكافحة تفشي (كوفيد-19).. موضحا أن بلاده تدعم لبنان دائما في جهوده لحماية السيادة والأمن، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن الصين مستعدة للعمل مع مجموعة الدعم الدولية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية فيه.

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