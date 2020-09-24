أخبار عاجلة
بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات -
تقابل المريخ مع الأرض ظاهرة فلكية هامة -
تردد قناة براعم ٢٠٢٠ hd الجديد على كافة الأقمار الصناعية -
سعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية -
تقرير مُفصل عن هاتف آبل آيفون برو ماكس 12 -
آبل تعلن عن ايفون 12 برو ماكس الجديد اليوم 13 أكتوبر لعام 2020م -
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً -
وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز -
كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من مرحلتي الطفولة والشباب -

الهند: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 5 ملايين و732 ألفا و519 حالة

أخبار عالمية تبليغ
الهند: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 5 ملايين و732 ألفا و519 حالة
الهند: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 5 ملايين و732 ألفا و519 حالة
أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في البلاد إلى 5 ملايين و732 ألفا و519 حالة، وذلك عقب تسجيل 86 ألفا و508 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وذكرت الوزارة - وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 91 ألفا و149 حالة، وذلك عقب تسجيل 1085 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.. مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و674 ألفا و988 شخصا.


يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 5 ملايين و732 ألفا و519 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 