الهند: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 5 ملايين و732 ألفا و519 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5 ملايين و732 ألفا و519 حالة، وذلك عقب تسجيل 86 ألفا و508 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة - وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 91 ألفا و149 حالة، وذلك عقب تسجيل 1085 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.. مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و674 ألفا و988 شخصا.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.