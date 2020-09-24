نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تعلن إصابة شرطيين خلال احتجاجات في مدينة لويفيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصيب شرطيين أمريكيين في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، بالرصاص خلال مظاهرة خرجت ضد حكم مخفف على شرطي أطلق النار على بريونا تايلر ذات الأصول الافريقية قبل أكثر من ستة أشهر، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
ووصلت قوات الحرس الوطني، ومن الشرطة الفيدرالية إلى مدينة لويفيل حيث أُعلن منع للتجوال.
وقد خرج مئات المتظاهرين، في شيكاغو والعاصمة واشنطن، تنديدا بالحكم الذي لم يحمل الشرطي بريت هانكيسىن مسؤولية قتل تايلر.
وكانت الشرطة الأمريكية قتلت تايلر عندما داهمت الشرطة منزلها أثناء عملية ضد تجار المخدرات في لويفيل أطلق خلالها عناصر الشرطة النار في الظلام فقتلوا تايلر وهي عاملة في الطوارئ الصحية وكانت تبلغ السادسة والعشرين من عمرها.
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