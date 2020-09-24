إصابة عنصري شرطة بالرصاص خلال احتجاجات بأمريكا

قالت قناة WLKY التلفزيونية، إن مجهولين أطلقوا الرصاص، الأربعاء في لويزفيل (بولاية كنتاكي) خلال الاحتجاجات، ما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة.

ونقلت القناة عن الشرطة المحلية، أنه لا توجد حتى الآن أية معلومات عن حالة المصابين.

وعلى موقع "تويتر"، أفاد فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في لويزفيل، بأنه تم إرسال عناصر من القوات الخاصة إلى مكان الحادث للمساعدة في التحقيق.

وطلب المكتب من المواطنين، المساعدة وتقديم كل المعلومات المتوفرة لديهم عن الحادث بما في ذلك الصور أو الفيديو.

وبدأت الاحتجاجات وأعمال الشغب في لويزفيل يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت السلطات في وقت سابق من نفس اليوم، أنها لن توجه الاتهام بالقتل إلى الشرطة على خلفية مقتل الأمريكية من أصول إفريقية بريوني تيلور، في تبادل إطلاق النار خلال عملية بحث عن مخدرات في شقتها في مارس الماضي. وأثارت هذه القضية الكثير من الاهتمام، من قبل وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان.