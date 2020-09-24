قالت قناة WLKY التلفزيونية، إن مجهولين أطلقوا الرصاص، الأربعاء في لويزفيل (بولاية كنتاكي) خلال الاحتجاجات، ما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة.
ونقلت القناة عن الشرطة المحلية، أنه لا توجد حتى الآن أية معلومات عن حالة المصابين.
وعلى موقع "تويتر"، أفاد فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في لويزفيل، بأنه تم إرسال عناصر من القوات الخاصة إلى مكان الحادث للمساعدة في التحقيق.
وطلب المكتب من المواطنين، المساعدة وتقديم كل المعلومات المتوفرة لديهم عن الحادث بما في ذلك الصور أو الفيديو.
وبدأت الاحتجاجات وأعمال الشغب في لويزفيل يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت السلطات في وقت سابق من نفس اليوم، أنها لن توجه الاتهام بالقتل إلى الشرطة على خلفية مقتل الأمريكية من أصول إفريقية بريوني تيلور، في تبادل إطلاق النار خلال عملية بحث عن مخدرات في شقتها في مارس الماضي. وأثارت هذه القضية الكثير من الاهتمام، من قبل وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة عنصري شرطة بالرصاص خلال احتجاجات بأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.