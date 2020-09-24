كورونا على أبواب الحكومة الألمانية.. وزيران يدخلان الحجر الصحي

ولم يتضح بعد إلى متى سيبقى ماس في الحجر الصحي وإلى أي مدى سيتأثر عمله بذلك.
وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، نشر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها إنه دخل أيضًا في العزل الذاتي في المنزل كإجراء احترازي.
وقال ألتماير: "علمت بعد ظهر اليوم أن أحد موظفي وزير بالاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء التجارة بالاتحاد في برلين قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا".
وتابع: " لقد كانت نتيجة اختباري سلبية يوم الجمعة وأنا بصحة جيدة".
وجدير بالذكر أن ماس وألتماير ليسا أول عضوين بالحكومة يدخلان في العزل الذاتي بسبب الخوف من كورونا.
ففي مارس الماضي، دخلت المستشارة أنجيلا ميركل في حجر صحي لمدة أسبوعين بعد مخالطتها لطبيب مصاب بكورونا. وباشرت ميركل عملها من المنزل خلال الحجر.
هذا، وقد أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2143 ليصل إلى 278070 إجمالًا.
وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 19 حالة إلى 9428.
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