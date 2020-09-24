العربية: جلسات الحوار الليبي بالمغرب تستأنف جلساتها الأحد

كشف موقع العربية عن استئناف جلسات الحوار الليبي في المغرب الأحد المقبل، حيث رجحت اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد خلال الأيام القادمة.
وأفاد موقع العربية نقلا عن مصادر في المجلس الأعلى للدولة الليبية أن ممثلي المجلس الأعلى في لجنة الحوار سيغادرون العاصمةَ طرابلس غدا الجمعة نحو المغرب، حيث سيناقشون خلال المفاوضات، آلياتِ اختيار من يتقلد المناصب السيادية.
وتوقعت المصادر أن تتم مناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، الذي سيتكون من رئيس ونائبين ورئيسِ حكومة منفصل.
ونوهت المصادر إلى أنه في حال تم التوافق على الآليات الخاصة بالمناصب السيادية والمجلس الرئاسي، سيتوجه أعضاء لجنة الحوار إلى قاعدته للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وكانت القاهرة قد شهدت لقاءً جديدًا بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح برعاية مصرية، لتقريب وجهات النظر، وإزالة خلافات بين الطرفين، لتكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو توحيد الصف والمؤسسات الليبية بشكل كامل.
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