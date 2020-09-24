2143 حالة في 24 ساعة.. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا

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وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 278070 حالة.
ووفقًا لأحدث بيانات المعهد الألماني، سجلت البلاد 19 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 ليرتفع عدد الضحايا إلى 9428 حالة.
وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم. ومعهد روبرت كوخ يراجع دراسة صينية حول المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.
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