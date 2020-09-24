محلل سياسي: سياسة مصر فى إدارة أزمات المنطقة تتميز عن روسيا وأمريكا

قال المحلل السياسي طارق البرديسي أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تلعب دورًا محوريا فى قضايا المنطقة سواء كانت القضية الليبية، اليمينة، الفلسطينية، السورية، باعتبارها ركيزة الاستقرار والدولة الكبيرة المتماسكة، لافتًا إلى أنها رمانة الميزان فى المنطقة.
وأوضح " البرديسي"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه بالنسبة للقضية الليبية فهى تمثل أمن قومي، فالأمن القومى الليبي جزأ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، أما سوريا تمثل عمق إستراتيجي للدولة المصرية، كما أن اليمن تمثل عمق اقتصادي لمصر من جهة باب المندب المتحكم فى مرور السفن لقناة السويس ومرور التجارة العالمية منه.
وأضاف "المحلل السياسي"، أن مصر دفعت الغالى والنفيس وخاضت حروبا طويلة من أجل فلسطين باعتبارها القضية الأولى للعرب كما أن الجار الشمال الشرقى يؤثر مباشرة على أمنها واستقرارها .
ولفت "البرديسي"، أن السياسة المصرية فى إدارة قضايا المنطقة تتميز عن دول عظمى مثل روسيا وأمريكا لأن مصر دائما تتبني الحل السياسي السلمى بعيدًا عن التدخلات العسكرية وتتمسك بالحفاظ على مؤسسات الدولة العميقة ووحدة التراب الوطنى وتوحيد الشعوب .
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