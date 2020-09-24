شروط سعودية جديدة للراغبين في أداء العُمرة

كشف نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبدالفتاح مشاط، عن شروط المملكة للراغبين في أداء العمرة سواء للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها بأداء العمرة والزيارة وهو ضرورة وجود شهادات صحية قبل المجيء إلى المملكة.

وذكر مشاط في تصريحات تليفزيونية أن جميع المراحل الأربع الخاصة بالسماح بأداء العمرة والزيارة المعلن عنها، ستخضع للتقييم بشكل مستمر من خلال وزارة الصحة والجهات المعنية.

وافاد أنه حسب مستجدات جائحة كورونا، ستكون هناك بعض الإجراءات والتدابير الإضافية، التي قد تغير نوعًا ما من آلية التشغيل على أرض الواقع.

وأوضح مشاط أن نجاح الخطة مرتبط بالتزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه قبل المرحلة الثالثة التي تتضمن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، ستعلن الجهات المسؤولة عن الاشتراطات والشهادات الصحية اللازم الحصول عليها قبل المجيء إلى المملكة.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر، أعلن أول من أمس، السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المدينة المنورة «تدريجيًا» بدءًا من 4 أكتوبر المقبل.