نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم، عن مصادر قولها إن السودان تواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل اتفاق مشروط مع إسرائيل، خلال أيام.
ووفقا للصحيفة فإن السودان وافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال مباحثات استمرت 3 أيام في الإمارات.
ونصت شروط السودان للموافقة على اتفاق سلام مع إسرائيل الحصول على دعم أمريكي للسودان بقيمة 7 مليارات دولار، وحذف اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، وتحديد دورها في اتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، والتفاوض بين الطرفين على إصدار تشريع يضمن عدم ملاحقة الخرطوم في أي قضايا مستقبلية.
وذكرت فضائية "i24news" العبرية نقلا عن مصادر أن لقاءً مرتقبا بين رئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد خلال الفترة المقبلة في أوغندا.
وقالت المصادر إلى الفضائية الإسرائيلية إن اللقاء مقرر له السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري، من أجل تدشين جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية.
من جانبه، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على الأمر.
وأعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أمس الأربعاء، توقيع دولة عربية جديدة لاتفاق سلام مع إسرائيل خلال اليومين المقبلين.
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