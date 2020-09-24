أخبار عاجلة
وصفات الشوكولاتة اللذيذة في المنزل بأبسط المكونات وأقل التكاليف -
الحنيذ الشهي باللحم تعرفي الآن على طرق تحضيره بالمنزل -
الطريقة السحرية لعمل البروتين لفرد الشعر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة -
طريقة سهلة وبسيطة لـ علاج الشعر المقصف في المنزل -
بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات -
تقابل المريخ مع الأرض ظاهرة فلكية هامة -
تردد قناة براعم ٢٠٢٠ hd الجديد على كافة الأقمار الصناعية -
سعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية -
تقرير مُفصل عن هاتف آبل آيفون برو ماكس 12 -
آبل تعلن عن ايفون 12 برو ماكس الجديد اليوم 13 أكتوبر لعام 2020م -

كورونا يتوحش فى أمريكا.. وعدد الوفيات يتجاوز 200 ألف

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-24 09:33 تبليغ
كورونا يتوحش فى أمريكا.. وعدد الوفيات يتجاوز 200 ألف
كورونا يتوحش فى أمريكا.. وعدد الوفيات يتجاوز 200 ألف
أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 37 ألفا و330 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و934 ألفا و205 حالات.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 201 ألف و909 حالات، وذلك عقب تسجيل 1098 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يتوحش فى أمريكا.. وعدد الوفيات يتجاوز 200 ألف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 