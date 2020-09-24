كورونا يتوحش فى أمريكا.. وعدد الوفيات يتجاوز 200 ألف





أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 37 ألفا و330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و934 ألفا و205 حالات.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 201 ألف و909 حالات، وذلك عقب تسجيل 1098 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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