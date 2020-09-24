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بريطانيا: توفير 30 مليون جرعة من لقاح كورونا المنتظر

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-24 09:50 تبليغ
بريطانيا: توفير 30 مليون جرعة من لقاح كورونا المنتظر
بريطانيا: توفير 30 مليون جرعة من لقاح كورونا المنتظر

وكانت الصحة البريطانية، سجلت أمس الأربعاء، 6178 إصابة جديدة بفيروس ، فى أعلى حصيلة يومية منذ مايو الماضى.

وأكد وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، أن بلاده ستكون بحاجة إلى إغلاق كلى ثان للسيطرة على انتشار فيروس كورونا إذا لم تنجح الإجراءات الجديدة التى أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

 

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