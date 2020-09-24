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في عيدها الوطني الـ90.. إعلامية كويتية: السعودية تجسد أروع المثل في وحدة الصف

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في عيدها الوطني الـ90.. إعلامية كويتية: السعودية تجسد أروع المثل في وحدة الصف
في عيدها الوطني الـ90.. إعلامية كويتية: السعودية تجسد أروع المثل في وحدة الصف

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، ان اليوم الوطنى السعودي الـ 90 هو يوم عزيز على كل الشعوب العربية والإسلامية لما تتمتع به وقيادتها وشعبها من مكانة متميزة وثقل سياسي واقتصادي فى المنطقة.

 

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج" ، أن العلاقات السعودية الكويتية علاقات متميزة فهى علاقات نسب ودم بالدرجة الأولى، إضافة إلى العلاقات المتجذرة سياسيا وإجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، والتاريخ دون بأن علاقات البلدين عميقة خاصة التى تربط قيادة البلدين الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت والملك سلمان بن عبد العزيز.

 

وأضافت "الإعلامية الكويتية"، أن الجميع يعلم أن السعودية تتبوأ مكانة مميزة فى المحافل الدولية والعربية والإقليمية، وما تقوم به السعودية نقطة مضيئة فى تاريخ المنطقة العربية والإسلامية ولا شك أن لها مواقف تتمثل فى التلاحم الأخوى ووحدة الصف، فضلًا عن الإنجازات التى حققتها المملكة وانعكست على مواطنيها بالرخاء والأمن والإستقرار.

 

 

وتابعت الرشيد"، أن عهد الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين  هو إمتداد لتاريخ من سبقوه فى النهضة الشاملة وهو ما يعد فخر وإعتزاز لكل العرب .

 

 

 

 

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