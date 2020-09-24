وفاة أول نائب في الدوما الروسي بسبب كورونا

كشف الحزب الشيوعي الروسي، اليوم، عن وفاة نائبه في مجلس الدوما، فاخا أغابيف، وذلك متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليكون أول نائب في البرلمان الروسي يتوفى بسبب الفيروس.

وتوفى النائب الروسي، أمس الاربعاء، عن عمر يناهز الـ 67 عاما، أثناء تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفى، ودخوله في غيبوبة.

ويعتبر “أغاييف” بذلك، أول نائب في مجلس الدوما يفارق الحياة متأثرا بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، الثلاثاء الماضي، موعد تسجيل اللقاح الروسي الثاني من مركز "فيكتور"، مشيرة إلى أنه سيكون بتاريخ 15 أكتوبر المقبل.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريب نادزور"، أن مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا، يخطط لإجراء تجارب سريرية بمشاركة خمسة آلاف متطوع بعد تسجيل اللقاح ضد "كوفيد-19".

وجاء في بيان الهيئة الروسية: "بعد تسجيل لقاح "إيبي فاك كورونا" لقاح ضد وباء كورونا في أكتوبر 2020، من المخطط إجراء تجارب سريرية تشمل متطوعين ذوي أمراض مزمنة وتتراوح أعمارهم 60 عامًا فأكثر، بالإضافة إلى إجراء تجارب سريرية بعد التسجيل باستخدام العلاج الوهمي بمشاركة خمسة ألآف متطوع بالغ من مختلف الفئات العمرية".