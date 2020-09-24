نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يقرر إلغاء حظر التجول الشامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الخميس، إلغاء حظر التجول الشامل الذي طبق في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية، فرض حظر تجول شامل في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.