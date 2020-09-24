نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع لبحث نقل اللبنانيين بطريقة غير شرعية عبر البحر إلى دول أوروبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الخميس، باجتماع أمني لكبار المسؤولين اللبنانيين لبحث تنامي ظاهرة نقل لبنانيين بطريقة غير شرعية عبر البحر إلى دول أوروبية.
وفي سيااق آخر، أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، انتهاء العملية العسكرية التي أطلقتها باريس مطلع أغسطس لمساعدة لبنان، بعد الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة بيروت وشارك فيها حوالى 750 جندياً.
وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل فريديريك باربري إن الجسر الجوي العسكري الأخير مقرر غداً، وسيختم عملية "صداقة" التي بدأت في 5 أغسطس، غداة الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية وأسفر عن أكثر من 190 قتيلاً و6500 جريح وشرّد 300 ألف شخص.
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