سلطنة عمان تعلن عودة الرحلات الجوية الخارجية والداخلية

أعلنت السلطات في سلطنة عمان، اليوم الخميس، استئناف الرحلات الدولية والداخلية للطيران، بداية من الأول من أكتوبر المقبل.

وقد أعلن الطيران العماني أنه سيتم استئناف تشغيل رحلاته المجدولة إلى 17 مدينة في 12 دولة حول العالم اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل تشمل ربط مسقط بكل من لندن وفرانكفورت وإسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيًا.

وفي وقت سابق، قررت اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا فى سلطنة عُمان، فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية فى أول شهر أكتوبر المقبل، والتى كانت متوقفة منذ شهر مارس الماضى.

وكان وزير الصحة العماني، أكد على أن السبب في ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد من جديد في البلاد هو الاختلاط وعدم الحفاظ على قواعد التباعد بين أفراد الشعب خلال الفترة الماضية.