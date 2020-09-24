دبلوماسي أوروبي: الاتحاد الأوروبي يرفض العقوبات الروسية ويعتبرها غير مبررة

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو اليوم /الخميس/ أن الاتحاد الأوروبي يرفض العقوبات الجوابية التي أعلنتها روسيا ضد أوروبا ويعتبرها غير مبررة.

وقال بيتر ستانو- في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - " نحن نرفض هذه العقوبات الجوابية التي أعلنتها روسيا، وكذلك العقوبات الروسية الانتقامية الأخرى، لا سيما في القطاع الزراعي، لأنها غير مبررة"، موضحا بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا والمواطنين الروس "محددة وتأتي وفقا للقانون الدولي".

وأضاف المسئول الأوروبي بأن الأسماء " المدرجة في قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي تستند إلى معايير واضحة وأدلة مستندة إلى القانون".

كما أشار ستانو إلى أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تستهدف "تغيير سلوك مُعين".. وطلب توضيحا من وزارة الخارجية الروسية لسبب فرض هذه العقوبات وأساسها القانوني.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت يوم أمس /الأربعاء/ أن موسكو تعمل على توسيع "القائمة السوداء" لمواطني الاتحاد الأوروبي الممنوعين من الدخول إلى روسيا، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة على أساس التعامل بالمثل نظرا لمسار المواجهة الذي تتبعه بروكسل.