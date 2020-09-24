شكري: ننسق مع الإمارات والبحرين بشأن القضية الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر تنسق مع الإمارات والبحرين بشكل وثيق بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد شكري على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رباعي مع وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا بحضور مبعوثة الاتحاد الأوروبي، "الاجتماع الرباعي في عمان يسعى لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضاف شكري أن "معاهدة السلام الإماراتية ـ الإسرائيلية تطور هام نحو تحقيق السلام في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية على أهمية التوصل إلى سلام شامل في المنطقة قائم على قرارات الشرعية الدولية، مضيفًا "سنواصل العمل على تعزيز فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل"

وبدأت، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية، فعاليات اجتماع عمان الرباعي حول عملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي.

وشارك بالاجتماع سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إضافة إلى مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال.