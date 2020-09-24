كورونا يضرب مصرف لبنان ويصيب 20 من العاملين

كشفت تقارير صحفية لبنانية عن تفشي فيروس كورونا المستجد بين ما يقرب من 20 شخصا من العاملين في مصرف لبنان (المركزي اللبناني).

وذكرت التقارير الصحفية أن من بين الحالات المصابة أحد نواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي استمر في الحضور إلى العمل رغم معرفته بإصابته.

وأفادت التقارير أن رياض سلامة، خضع لفحص الكشف عن الفيروس والنتيجة ما زالت غير معروفة حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية بالأمس قد أعلنت عن تسجيل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 31778.

وبينت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 328 حالة منذ تفشي الفيروس.

كما سجلت الوزارة اللبنانية 466 حالة تعاف من الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 13527 حالة شفاء منذ بداية الأزمة.

وشددت الوزارة على ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار.