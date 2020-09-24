حرفنة أم خطأ.. قصة طائرة لامست برجا خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي

تداول مقطع فيديو على نطاق واسع للاستعراض الجوي احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ 90 للمملكة، والذى أظهر اقتراب طائرة من أحد الأبراج بشكل كبير .

وحول تفاصيل المقطع، علق الطيار المدني الكتبتن عبد الله الغامدى، حيث أفاد بأن قبل تنفيذ الاستعراض الجوى يتم دراسة المنطقة جيدا بحيث يعرف الطيارون الحد الأدنى من الإرتفاع حسب طبوغرافية الأرض والمؤثرات الأخري من جبال ومبان ومؤثرات هوائية، مؤكدًا أن نسبة الخطأ فى الطيران تكون صفرًا.

وقال الكابتن الغامدي، أنه تدرب على هذا النوع من الطيران فى الكلية وكان زميلًا للأمير سلطان بن سلمان، مبينًا أن بيئة الطيران منضبطة ولا تقبل الخطأ ومبدأ السلامة هو المبدأ الأول، وقبل تطبيق الاستعراض الجوي فى السماء يطبق أولا فى الأرض وتعقد الاجتماعات .

واستهلت العروض الجوية في البداية بعزف فرقة من الحرس الملكي للسلام الملكي ثم حلقت طائرة هيلوكوبتر من نوع (AW139)، التي تعد من أكثر المروحيات اعتمادية وكفاءة في العالم وهي تابعة لشركة الطائرات المروحية.

واحتضن اليوم الوطني السعودي الـ 90 أكبر عرض جوي في تاريخ الأيام الوطنية السعودية، أقيم بمشاركة مدنية وعسكرية للمرة الأولى.

وجاء العرض الذي أٌقيم (الأربعاء) في سماء العاصمة الرياض نتيجة لعمل وتخطيط طويل شارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف الظهور بعمل متكامل يرقى لأهمية هذا اليوم الذي تفخر به المملكة، حيث شارك فيه كل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة أمن الدولة، هيئة الطيران المدني، القوات الجوية الملكية السعودية، وفريق الصقور السعودية، بمتابعة وتنسيق من الهيئة العامة للترفيه. إضافة إلى شركة خدمات الملاحة، شركة الطائرات المروحية، الخطوط الجوية العربية السعودية، طيران ناس.