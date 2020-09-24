أخبار عاجلة
وصفات الشوكولاتة اللذيذة في المنزل بأبسط المكونات وأقل التكاليف -
الحنيذ الشهي باللحم تعرفي الآن على طرق تحضيره بالمنزل -
الطريقة السحرية لعمل البروتين لفرد الشعر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة -
طريقة سهلة وبسيطة لـ علاج الشعر المقصف في المنزل -
بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات -
تقابل المريخ مع الأرض ظاهرة فلكية هامة -
تردد قناة براعم ٢٠٢٠ hd الجديد على كافة الأقمار الصناعية -
سعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية -
تقرير مُفصل عن هاتف آبل آيفون برو ماكس 12 -
آبل تعلن عن ايفون 12 برو ماكس الجديد اليوم 13 أكتوبر لعام 2020م -

من الأردن.. لودريان: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار عالمية تبليغ
من الأردن.. لودريان: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
من الأردن.. لودريان: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اجتمع وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا اليوم، الخميس، لبحث آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.

وبعد الاجتماع الرباعي، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-ايف لودريان، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة عمان، أنه لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال لودريان: "مصممون على ذلك من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي". 

وبدوره، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: "بحثنا سبل التنسيق المشترك من أجل إعادة إطلاق محادثات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية".

وأكد وزير الخارجية الأردني أن حل الدولتين أساس تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وكان الصفدى وزير خارجية الأردن، قد التقى نظيره الفرنسي في مبنى وزارة الخارجية وشئون المغتربين، لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من الأردن.. لودريان: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 