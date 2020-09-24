وزير العدل اللبنانية تنتقد استدعاء المدنيين أمام المحاكم العسكرية

انتقدت وزيرة العدل اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم استدعاء المحاكم العسكرية لأشخاص مدنيين، حيث أكدت أن استدعاء مدنيين إلى القضاء العسكري يفتح مجددا ملف المحاكم الاستثنائية.

وقالت نجم، في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إقرار التعديلات القانونية بات ملحا لحصر اختصاص هذه المحاكم بالغاية التي تبرر وجودها ويبقى الأساس حماية حقوق الأفراد الأساسية التي تعلو ولا يعلى عليها".

ويُشار إلى أنه تم استدعاء الناشطين، داني مرتضى وأليكس بوليكوفيتش، للمثول أمام القاضي المنفرد العسكري في ثكنة فخر الدين الدين بسبب تعاملهم بعنف مع القوى الأمنية خلال تظاهرة أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء في 14 يناير الماضي.

وكانت دعت المجموعات الناشطة في انتفاضة 17 أكتوبر إلى تنفيذ اعتصام اليوم، الخميس 24 سبتمبر، أمام ثكنة فخر الدين في الرملة البيضاء، تحت عنوان "رفضًا للدولة البوليسية"، تزامنًا مع مثول الناشطين الذين تم استدعاؤهم مؤخرًا أمام المحكمة العسكرية، بتهم "التعامل بشدة مع القوى الأمنية والذم بالمؤسسة العسكرية".