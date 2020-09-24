نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 6595 إصابة و149 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 6595 إصابة و149 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 6431 إصابة و150 وفاة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة مليونا و128836 حالة، منها 19948 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد المتعافين وصل إلى 929829 بعد تماثل 6130 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 179059 حالة نشطة، مضيفًا أن 24% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وبحسب روسيا اليوم، تعتبر حصيلة الإصابات اليومية الأخيرة هي الأعلى منذ 12 يوليو.

وقد تجاوز معدل الإصابات اليومية في موسكو حاجز الـ1000 للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وبلغ 1050 حالة مقابل 970 في اليوم السابق، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 280408.

ووصل عدد الوفيات بكوفيد-19 في المدينة إلى 5115 بعد تسجيل 15 حالة جديدة اليوم مقابل 16 في إحصائية أمس.

وتماثل 1304 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 241656.