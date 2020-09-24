عشرات القتلى بانقلاب شاحنة محملة بالوقود في نيجيريا (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في نيجيريا، مقتل 23 شخصًا جراء حريق نجم عن انقلاب شاحنة صهريج محملة بالوقود على طريق مزدحم، بحسب ما أعلن رئيس الدولة محمد بخاري.

وأصدر الرئيس النيجيري بيانًا رسميًا قال فيه إن "مقتل 23 شخصا هو حادث جديد مقلق ومحزن في سلسلة المآسي التي تضرب بلادنا".

وأضاف الرئيس النيجيري: "أنا قلق جدا لأن هذه المآسي الواسعة النطاق تتكرر في بلدنا وتتسبب بوفيات لا داعي لها".

وأظهرت التحقيقات الأولية، أن مكابح الشاحنة تعطلت وأن سائقها فقد السيطرة عليها مما أدى لانقلابها واشتعال النار فيها وفي سيارات وحافلة لنقل الطلاب كانت تمر في المكان.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، وقع الحادث على طريق سريع في مدينة لوكوجا، عاصمة ولاية كوغي، وقد شوهدت ما لا يقل عن تسع جثث متفحمة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، بأن في عداد القتلى تلامذة وعابري سبيل.

وتشهد نيجيريا التي تعد أكبر منتج للنفط في أفريقيا، باستمرار حوادث مرورية مماثلة تتسبب بها في أحيان كثيرة خطورة الطرق وافتقارها إلى الصيانة.

وفي واحدة من الحوادث المأساوية المشابهة، لقي ما لا يقل عن 45 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرون بجروح في حريق شاحنة صهريج بولاية بينو وقع بيوليو 2018.