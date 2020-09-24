ألمانيا: بالإمكان توظيف اتفاقات السلام لحل الصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلى

جاء ذلك خلال كلمته عبر الفيديوكونفرانس فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء الاجتماع الوزارى الرباعى بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، بشأن التطورات فى عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط. وأوضح ماس، أن اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل يشير إلى أن السلام فى المنطقة ممكن، مضيفا أنه بالإمكان توظيف اتفاقات السلام لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

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