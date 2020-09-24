أخبار عاجلة
وصفات الشوكولاتة اللذيذة في المنزل بأبسط المكونات وأقل التكاليف -
الحنيذ الشهي باللحم تعرفي الآن على طرق تحضيره بالمنزل -
الطريقة السحرية لعمل البروتين لفرد الشعر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة -
طريقة سهلة وبسيطة لـ علاج الشعر المقصف في المنزل -
بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات -
تقابل المريخ مع الأرض ظاهرة فلكية هامة -
تردد قناة براعم ٢٠٢٠ hd الجديد على كافة الأقمار الصناعية -
سعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية -
تقرير مُفصل عن هاتف آبل آيفون برو ماكس 12 -
آبل تعلن عن ايفون 12 برو ماكس الجديد اليوم 13 أكتوبر لعام 2020م -

فرنسا: تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائى

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-24 11:35 تبليغ
فرنسا: تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائى
فرنسا: تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائى

وأضاف لودريان، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء الاجتماع الوزارى الرباعى بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، بشأن التطورات فى عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، أن "كلا من فلسطين وإسرائيل يرغبان فى إيجاد حل للصراع ولكن ليس على حساب أى منهما".

وتابع لودريان، بأنه "لا بديل عن حل الدولتين، كما أن تعليق إسرائيل ضم الأراضى الفلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائى".

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا: تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 