أخبار عاجلة
وصفات الشوكولاتة اللذيذة في المنزل بأبسط المكونات وأقل التكاليف -
الحنيذ الشهي باللحم تعرفي الآن على طرق تحضيره بالمنزل -
الطريقة السحرية لعمل البروتين لفرد الشعر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة -
طريقة سهلة وبسيطة لـ علاج الشعر المقصف في المنزل -
بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات -
تقابل المريخ مع الأرض ظاهرة فلكية هامة -
تردد قناة براعم ٢٠٢٠ hd الجديد على كافة الأقمار الصناعية -
سعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية -
تقرير مُفصل عن هاتف آبل آيفون برو ماكس 12 -
آبل تعلن عن ايفون 12 برو ماكس الجديد اليوم 13 أكتوبر لعام 2020م -

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-24 10:23 تبليغ
خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا
خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

وأعلنت السلطات أيضا عن 150 حالة وفاة بالفيروس، مما يرفع الإجمالى إلى 19799 حالة.

يشار إلى أن فيروس المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 