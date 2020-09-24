من بينها السعودية.. تحفظ 14 دولة عربية ضد إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عبرت وفود 14 دولة عربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تحفظها إزاء مشاركة «إسرائيل» في أعمال المؤتمر السنوي العام الـ 64 للوكالة الدولية المنعقد حاليا في مقر الأمم المتحدة في فيينا منذ الاثنين الماضي.

وأوعزت الدول العربية في مذكرة وزعتها على الأمانة العامة للمؤتمر، هذا التحفظ لكون أوراق تفويض المندوب الإسرائيلي إلى المؤتمر صادرة من مدينة القدس وهي مدينة محتلة وفق القانون الدولي.

وجددت الدول العربية التذكير في مذكرتها بأن كل الإجراءات الإدارية والقانونية التي أعقبت احتلال مدينة القدس لاغية وغير شرعية.

وتمثلت قائمة الدول العربية الأعضاء في الوكالة المتحفظة على مشاركة إسرائيل في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتونس والجزائر والسودان وسوريا وقطر وسلطنة عمان ولبنان وليبيا والمغرب إضافة إلى اليمن وجيبوتي.

يشار إلى أن أعمال الدورة الـ 64 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت في فيينا يوم الاثنين الماض فى ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتزايد الإصابات بين موظفي مقر الوكالة، ومن المقرر أن يختتم المؤتمر العام أعماله يوم غد، الجمعة.