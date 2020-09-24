الإمارات تسجل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإماراتية إنها قد سجلت حالة وفاة وحيدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب شفاء 942 حالة.

وبذلك يكون إجمالي إصابات فيروس كورونا في الامارات حتى اليوم 88 ألفا و532 حالة، و407 حالات وفاة، وشفاء 77 ألفا و937 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويعد هذا الرقم الأعلى بين الإصابات المسجلة في يوم واحد منذ بدء تسجيل إصابات في الإمارات بفيروس كورونا قبل 208 أيام، وتحديدًا في 29 يناير الماضي.