سامح شكرى: ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة على حدود 1967

أكد وزير خارجية فرنسا، جان ايف لودريان، اليوم الخميس، أن اتفاقات السلام الأخيرة مهمة جدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال لودريان، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة عمان بعد اجتماع رباعي مع وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا، إن اتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل تحقق الاستقرار

وشدد وزير الخارجية الفرنسي، أنه لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلا: "مصممون على ذلك من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي".

وبدأت، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية، فعاليات اجتماع عمان الرباعي حول عملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي.

وشارك بالاجتماع سامح شكري وزير الخارجية المصرى ونظيره الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إضافة إلى مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال.

قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر تنسق مع الإمارات والبحرين بشكل وثيق بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد شكري على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رباعي مع وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا بحضور مبعوثة الاتحاد الأوروبي، "الاجتماع الرباعي في عمان يسعى لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضاف شكري أن "معاهدة السلام الإماراتية ـ الإسرائيلية تطور هام نحو تحقيق السلام في المنطقة".