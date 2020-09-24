نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونان: لم يتم تحديد موعد بعد لبدء المحادثات مع تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال متحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، إنه لم يتم تحديد موعد بعد لبدء المحادثات مع تركيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ويستمر التوتر بين تركيا واليونان هو سيد الموقف مع إصرار أنقرة على استفزازاتها في شرق البحر المتوسط للسيطرة على الثروات الطبيعية في تلك المنطقة الغنية بمصادر الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي.

ووفقا لــ العين الإخبارية، فإن هذا التوتر يرتفع وتيرته بين الحين والآخر ملوحا بنشوب حرب بين الدولتين اللتين يحذيان بعضوية حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، ما لفت الانتباه التعرف على قوة جيشهما.

ووفق الأرقام التي أوردها موقع "جلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية فإنه يظهر تساوي بين الخصمين في القوة "البحرية"، التي سيكون لها كلمة الفصل في حال نشوب أي مواجهة عسكرية، فيما تتفوق تركيا في باقي أفرع الأسلحة.

يستمر التوتر بين تركيا واليونان هو سيد الموقف مع إصرار أنقرة على استفزازاتها في شرقي المتوسط للسيطرة على الثروات الطبيعية في تلك المنطقة الغنية بمصادر الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي.

توتر يرتفع وتيرته بين الحين والآخر ملوحا بنشوب حرب بين الدولتين اللتين يحذيان بعضوية حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، ما لفت الانتباه التعرف على قوة جيشهما.