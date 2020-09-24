الحريري: قررت مساعدة اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية

دوت الخليج :- اعلن رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​سعد الحريري​، في بيان، انه "بعد الكارثة التي حلت بعاصمتنا ​بيروت​ وكل ​لبنان​، نتيجة ​انفجار​ المرفأ، وفي خضم الانهيار الذي كان يعيشه بلدنا، وقع ​اللبنانيون​ بحالة يأس وضياع مع شعورهم بغياب الحكومة وفشل مؤسسات ​الدولة​ ووضع لبنان في عزلة شبه تامة من قبل المجتمعين العربي والدولي"، مشيراً الى انه "فتح الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ثغرة في الجدار المسدود، فقام بزيارتين متتاليتين إلى لبنان، ووضع امام القوى السياسية كافة مبادرة وحيدة واخيرة لمد يد العون لوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت، محملا الجميع مسؤولية المشاركة في انقاذ بلدنا من المأساة التي حلت به وبالمواطنين من كافة ​الطوائف​ والمناطق".

وشدد الحريري على انه "نزولا عند مطالبة العديد من القوى السياسية والنيابية لي، بأن ارشح رئيسا ل​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، توافقت مع رؤساء الحكومات السابقين على اسم الدكتور ​مصطفى اديب​، الذي حاز على اكثرية كبيرة من النواب لتشكيل حكومة مهمة، حددت معاييرها ومسودة بيانها للاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية العاجلة بشكل صريح، في اجتماع مع صاحب المبادرة الوحيدة والاخيرة لوقف انهيار لبنان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري في قصر الصنوبر، وهذه المعايير التي وافق الجميع عليها، بالغة الوضوح بأنها فريق حكومي صغير قوامه اختصاصيون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لا ينتمي أي منهم إلى أي حزب سياسي، وان مهمة الحكومة الوحيدة هي اصلاحية اقتصادية مالية وادارية بحت، لاشهر تسمح بوقف الانهيار"، موضحاً انه "باشر الرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب عمله لتشكيل الحكومة المتفق عليها، وقد ابلغ جميع الكتل السياسية بوضوح أنه يعمل على اختيار فريقه الحكومي من سلة اسماء تنطبق عليها مواصفات الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، اي المواصفات التي طالب بها اللبنانيون خلال التحركات الشعبية، وأنه يرحب بأي اقتراحات اسماء تلبي المواصفات نفسها لاضافتها الى سلته، على أن اختيار الاسماء التي يضمنها التشكيلة التي يعرضها على ​رئيس الجمهورية​ ينحصر به، وفقا لاحكام ​الدستور​ وكما تفترض المهمة الموكلة اليه، بموافقة الجميع في مطلع الشهر، بحضور الرئيس ماكرون، وقد قطع الرئيس المكلف فعلا شوطا اساسيا في الوصول إلى صيغة حكومية مصغرة ومتكاملة تلتزم المعايير المتفق عليها، إلى أن برزت عقبة مباغتة تمثلت بمطالبة ​حركة أمل​ و​حزب الله​ بتسميتهما للوزراء ​الشيعة​ وحصر حقيبة المالية بمن يسمونه من ​الطائفة الشيعية​، انطلاقا من زعم ان هذا الطلب هو حق دستوري منبثق من ​اتفاق الطائف​، بينما هو بدعة لا وجود لها لا في الدستور ولا في الطائف. وبعد مرور أكثر من اسبوعين، بات واضحا أن عرقلة تشكيل الحكومة تهدد ب​القضاء​ على فرصة ​تحقيق​ الاصلاحات التي يطالب بها جميع اللبنانيين، شرطا لفتح الطريق امام دعوة الرئيس ماكرون ل​مؤتمر​ دولي لدعم لبنان في نهاية الشهر المقبل، وبالتالي على المبادرة الفرنسية برمتها. وامام خطر فقدان لبنان لآخر المكابح أمام انيهاره، مع ما يعني ذلك من خطر اندلاع فوضى سياسية واقتصادية ومعيشية وامنية مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف ​الدولار​، ومعه في التضخم، واسعار ​الخبز​ و​المحروقات​ وبداية فقدان الادوية من الاسواق بالتزامن مع تطور خطير في اعداد الاصابات بجائحة ​كورونا​، فإنني قررت ​مساعدة​ الرئيس اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في اي حل من الاحوال اعترافا بحصرية ​وزارة المالية​ بالطائفة الشيعية أو باي طائفة من الطوائف.

ولفت الى انه "يجب أن يكون واضحا أن هذا القرار هو لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يبنى عليه لتشكيل حكومات في ​المستقبل​، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، وتسهيل عملها الاصلاحي، من اجل كبح انهيار لبنان ثم انقاذه وانقاذ اللبنانيين"، مبيناً على ان "بقاء لبنان، ومعيشة اللبنانيين وكرامتهم تبقى أكبر من الصراعات الطائفية والسياسية، وهي تستأهل تحييد فرصة انقاذ لبنان عن الخلافات مهما كبرت، وبهذه الخطوة، تصبح المسؤولية على عاتق الممانعين لتشكيل الحكومة، فإذا استجابوا وسهلوا ربحنا لبنان وربح اللبنانيون، واذا تابعوا عرقلتهم يتحملون مسؤولية ضياع فرصة لبنان لوقف الانهيار وانقاذ اللبنانيين من مآسيهم الحالية والمرشحة للتزايد لا سمح الله، ومرة جديدة، أتخذ قرارا بتجرع السم، وهو قرار اتخذه منفردا بمعزل عن موقف رؤساء الحكومات السابقين، مع علمي المسبق بأن هذا القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة ​انتحار​ سياسي، لكنني اتخذه من اجل اللبنانيين، واثقا من أنه يمثل قرارا لا بديل عنه لمحاولة انقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول".

وكالات