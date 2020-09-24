أخبار اليمن : تصعيد بالحديدة وغارات على مأرب والجوف وحجة

تصعيد بالحديدة وغارات على مأرب والجوف وحجة
صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 17 غارة على محافظات حجة، مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 207 خروقات بينها زحفان في حيس، وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس وتسع طائرات تجسسية في أجواء والتحيتا وكيلو 16 والمنظر ومدينة الحديدة.
ونفذت قوى العدوان 49 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و142 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأوضح المصدر أن قوى العدوان شنت زحفاً واسعاً من مسارين على مواقع الجيش واللجان الشعبية في قرية الشعب بمديرية حيس رافقه قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مسنوداً بالمدرعات والآليات.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، وسبع غارات على سوق الثلوث ومنطقتي الخنجر والخليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
وأفاد المصدر بأن الطيران شن ثلاث غارات على مديرية صرواح، وخمس غارات على مديرية رحبة بمحافظ مأرب.
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