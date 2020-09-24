أخبار عاجلة
هذا ما لم تخبرك به أبل عن آيفون 12 الجديد -
اجتماعات القاهرة.. اتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية بليبيا -
وفاة الفنان المصري محمود ياسين -
الرقية بين الجهل والتجاهل -
وصفات الشوكولاتة اللذيذة في المنزل بأبسط المكونات وأقل التكاليف -
الحنيذ الشهي باللحم تعرفي الآن على طرق تحضيره بالمنزل -
الطريقة السحرية لعمل البروتين لفرد الشعر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة -
طريقة سهلة وبسيطة لـ علاج الشعر المقصف في المنزل -
بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات -
تقابل المريخ مع الأرض ظاهرة فلكية هامة -

انفجار فى مبنى سكنى بالسويد

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-24 12:54 تبليغ
انفجار فى مبنى سكنى بالسويد
انفجار فى مبنى سكنى بالسويد

ووفقا لموقع SVT السويدى، فإن الشرطة تلقت عدة بلاغات من سكان المنطقة فجراً، حيث قالوا إنهم سمعوا صوتا قويا واهتزازا للنوافذ والمنازل وانطلاق أصوات أجهزة الإنذار فى السيارات.

من جانبه، قال دانييل فيكدال، المتحدث باسم الشرطة، إن كثيرين سمعوا الانفجار واتصلوا بالشرطة باعتباره حدث فى منطقة سكنية وتم عمل حواجز حول حادث الانفجار، مشيرا إلى إن الشرطة لم تحدد حتى الساعة السابعة صباحاً ما هو الشيء الذى انفجر، قائلا: "نحقق فى الموقع لمعرفة ما الذى انفجر وللتأكد من عدم وجود أى متفجرات أو أى شيئا خطيرا، مؤكدا أن الانفجار تسبب فى أضرار لواجهة المبنى ونوافذه.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار فى مبنى سكنى بالسويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 