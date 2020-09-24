انفجار فى مبنى سكنى بالسويد

ووفقا لموقع SVT السويدى، فإن الشرطة تلقت عدة بلاغات من سكان المنطقة فجراً، حيث قالوا إنهم سمعوا صوتا قويا واهتزازا للنوافذ والمنازل وانطلاق أصوات أجهزة الإنذار فى السيارات.

من جانبه، قال دانييل فيكدال، المتحدث باسم الشرطة، إن كثيرين سمعوا الانفجار واتصلوا بالشرطة باعتباره حدث فى منطقة سكنية وتم عمل حواجز حول حادث الانفجار، مشيرا إلى إن الشرطة لم تحدد حتى الساعة السابعة صباحاً ما هو الشيء الذى انفجر، قائلا: "نحقق فى الموقع لمعرفة ما الذى انفجر وللتأكد من عدم وجود أى متفجرات أو أى شيئا خطيرا، مؤكدا أن الانفجار تسبب فى أضرار لواجهة المبنى ونوافذه.