الصحة الكويتية تسجل 620 حالة شفاء جديدة من كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 620 إصابة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 92961 حالة.

وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وكانت الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس "الأربعاء"، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، سجلت الوزارة 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 101299 حالة.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 590 حالة.

وبلغ عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية 4622 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 720509 فحصًا.

ودعا المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند المواطنين والمقيمين، إلى الحرص على تطبيق استراتيجية التباعد الجسدي، والاطّلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعافي 729 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد 92341 حالة