قرار عاجل من البحرين بشأن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

أعلنت السلطات في البحرين، اليوم الخميس، فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمحال التجارية، وذلك مع دفع غرامة قدرها 20 دينارًا للمخالف، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح، إن المملكة تشهد حالة ذروة انتشار وباء كورونا، حيث أرجعت سبب ذلك لتراخي وتهاون بعض فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية.

وذكرت: "هذه الفترة توصف بمرحلة الذروة، ومازال عدد الحالات المكتشفة بازدياد، وسوف تظل هذه الأرقام مرتفعة إذ استمر التراخي والتهاون من الفئات غير المسؤولة في البحرين"​​​.

وأكدت فائقة الصالح "أهمية الوعي المجتمعي، والتزام الجميع بتطبيق التعليمات والإرشادات الصحية والوقائية، والحفاظ على ما تم الوصول إليه من نجاحات في المراحل السابقة للتعامل مع الفيروس القاتل".

ولفتت إلى أن البحرين، ومنذ بدء ظهور أول إصابة بالفيروس، اتخذت خطوات عديدة من أجل الحفاظ على صحة الجميع واحتواء الفيروس والتخفيف من حدة تداعياته المختلفة، مبينة أن جميع الجهات المعنية تقوم بتوعية المجتمع واتخاذ التدابير اللازمة.