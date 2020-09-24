بعد هروب المستثمرين الأجانب.. المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 2%

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة 2%، لتصبح 10.25% بدلا من 8.25%.

ونشرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية تقريرا حول انكماش الاقتصاد التركي وهروب المستثمرين الأجانب من تركيا.

وقالت الصحيفة إن تركيا تمر بحالة شلل لـ النقل الجوي مما جعل مواقعها السياحية متعطشة للسياح وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد التركي.

وأضافت الصحيفة أن الإغلاق المفروض في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أضر بصادرات السيارات التركية ومنتجات التصنيع الأخرى من البلاد.

وأفادت "جلوبس" بأن انكماش الاقتصاد التركي، يرجع إلى تضرره بشدة من تفشي وباء كورونا المستجد او كوفيد19، حيث انكمش بشكل حاد في الربع الثاني من هذا العام، وهو ما قوض الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابعت الصحيفة أن الناتج المحلي الإجمالي التركي انخفض في الربع الثاني بنسبة 9.9٪ مقارنة بالربع المماثل من عام 2019 ، وبنسبة 11٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020 ، وذلك نتيجة الشلل شبه التام للنقل الجوي، وخلو مواقعها السياحية من السياح ، علاوة على مرور شهور من الإغلاق المفروض في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما أعاق صادرات المركبات ومنتجات التصنيع الأخرى من تركيا.