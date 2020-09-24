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روسيا : تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاحنا ضد كورونا

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روسيا : تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاحنا ضد كورونا
روسيا : تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاحنا ضد كورونا

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اليوم /الخميس/ أن موسكو تلقت طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس المستجد "سبوتنيك V" إلى دول أخرى. 

وصرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف - في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الخميس/ وأوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "من ناحية الاهتمام الدولي، تلقينا طلبات لتصدير أكثر من مليار و200 مليون جرعة من اللقاح".

وأعرب دميترييف عن أمله في أن تصل روسيا حتى أواخر ديسمبر إلى مستوى إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" شهريا، ما سيتيح تطعيم جميع الراغبين في ذلك داخل البلاد من 6 إلى 9 أشهر.

وقال : "دون أدنى شك، ستصبح روسيا أول دولة في العالم ستضمن بنجاح حملة تطعيم كافة مواطنيها من فيروس كورونا".

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أمس عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.

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