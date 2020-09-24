شاهد.. انقطاع الكهرباء وتردي أوضاع المعيشة يشعلان المظاهرات في زليتن الليبية

شهدت مدينة زليتن الليبية، اليوم الخميس، مظاهرات عنيفة احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر وتردي الوضع المعيشي، مما أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي.

ووفقا لوسائل إعلام ليبية، شهد مساء أمس، الأربعاء، احتجاجات متصاعدة في زليتن وطرابلس، حيث قام المحتجون بإغلاق الطريق الساحلي زليتن وطريق الشط والغرارات في طرابلس؛ احتجاجًا على انقطاع الكهرباء لفترات وصلت وتجاوزت 24 ساعة.

وأفاد شهود عيان، بأن المحتجين الغاضبين أضرموا النار في إطارات سيارات وأغلقوا الطريق بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، فجر اليوم، الخميس، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء عن المنطقة طوال اليوم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية مقاطع فيديو وصور يظهر خلالها سُحب من الدخان متصاعدة جراء إشعال المتظاهرين النيران في إطارات السيارات، إضافة إلى غلق بعض الشوارع.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسئولين منددين بانتشار الفساد، وتردى الأوضاع المعيشية، وانتشار المرتزقة داخل البلاد.

واتهم الحراك الشعبي، في بيان له، حكومة الوفاق باستخدام العنف ضد المحتجين لإخماد التظاهرات بالرصاص، فيما وضعت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق عشرات السيارات المسلحة في محيط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وعلى كل مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة التظاهر.