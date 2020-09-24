حريق بسفارة السعودية فى السودان.. تفاصيل وصور

أفاد مصدر من السفارة السعودية لدى السودان، بأن حريقا قد نشب بمقر الملحقية السعودية اليوم، الخميس.
وحول أسباب الحريق، أوضح المصدر السعودي، فى تصريح لـ "دوت الخليج"، أن الحريق يعود إلى ماس كهربائي فى الخيمة الواقعة خارج المبنى ولم يسفر عن خسائر بشرية، كما تمت السيطرة على الحريق بعد الاستجابة العاجلة للفريق المدنى.
وحصل موقع "دوت الخليج"، على مجموعة من الصور لموقع الحادث.
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