اتفاق بين فتح وحماس على إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر

توصلت حركتا فتح وحماس، إلى اتفاق على إجراء انتخابات فلسطينية في غضون 6 أشهر من الآن.
ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الخميس، بالأجواء الإيجابية التي تظلل الحوار الوطني الجاري في إسطنبول بتركيا منذ يومين بين حركتي فتح و حماس للتوافق على إجراء الانتخابات العامة.
وأوضح اشتية، في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، أن الحكومة مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح تلك الانتخابات باعتبارها بوابة لتجديد الحياة الديموقراطية، وتصليب جدار الوحدة الوطنية ليكون أكثر منعة في مواجهة المخاطر الجدية والوجودية التي تتهدد القضية الفلسطينية لأول مرة في تاريخها”.
وشدد اشتية على أن تجسيد الكيانية الوطنية الفلسطينية بتوحيد الوطن، وطي صفحة الانقسام، كان في صلب كتاب التكليف من الرئيس محمود عباس للحكومة قبل سبعة عشر شهرا.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة عملت خلال تلك الفترة بجد وإصرار ومثابرة رغم ثقل التحديات التي واجهتها لبلوغ هذا الهدف الذي نرى تعبيراته بإشاعة المناخات الإيجابة، لاستعادة الإشعاع الديموقراطي، وبعث الأمل في نفوس الأجيال الشابة المتطلعة لأخذ دورها.
كما شدد على الدور الذي تلعبه الحكومة في الاطلاع بمسؤولياتها تجاه الوطن الذي طالما قدمت من أجله التضحيات، ليكون وطنا حرا مستقلا تعدديا وديموقراطيا يتبوأ مكانته بين الأمم الحرة المستقلة.
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