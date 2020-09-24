نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على سلف مصرف الرافدين “https://qi.iq/loans” بدون كفيل وسرعة في الاجراءات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على سلف مصرف الرافدين الالكترونية نستعرضه لقراء موقعنا حتى يمكنكم التقديم على سلف مصرف الرافدين الكترونياً عن طريق النت بكل سهولة، ويمكنكم الآن البدء في التقديم على السلف وتحقيق استفادة من الخدمة التي يقدمها مصرف الرافدين لعملائه، فإذا كنت موظف او متقاعد، وتستلم الراتب الخاص بك من بطاقة ماستر كارد او كي كارد، يمكنك الحصول على سلف مصرف الرافدين بكل سهولة، من خلال زيارتك لأحد فروع المصرف والتقديم الالكتروني.

التقديم على سلف مصرف الرافدين

ما يميز التقديم الالكتروني على سلف مصرف الرافدين هو السهولة في الاجراءات والتقديم بشكل سهل من المنزل، وهناك العديد من الأنواع من السلف لمصرف الرافدين نستعرضها بالتفصيل في الفقرة التالية عن رابط التقديم على سلف مصرف الرافدين والتوضيح الكامل.

رابط التقديم على سلف مصرف الرافدين

يمكنكم الآن اتباع الخطوات التالية وذلك للتقديم على سلف مصرف الرافدين كما يلي:

الدخول على رابط التقديم على سلف مصرف الرافدين https://qi.iq/loans والمتابعة.

اختيار نوع السلفة من الخيارات التالية (سلفة الموظفين – سلفة المتقاعدين – خدمة سلفني بدون فوائد – سلفة السيارة – طلب بطاقة تقسيط).

كتابة رقم حساب ماستر كارد.

رقم الموبايل.

رمز التحقق.

ثم التقديم على السلفة.

وبالتالي يتم التقديم على سلف مصرف الرافدين بكل سهولة من خلال الخطوات الموضحة، كما ان خدمة السلف بدون فوائد، ونستعرض لكم الاعلان الرسمي عن التقديم على سلف مصرف الرافدين كما هو موضح.