نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني يحث كوريا الجنوبية لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، أول مكالمة هاتفية له مع نظيره الكوري الجنوبي منذ توليه منصبه، حيث أخبر الرئيس مون جاي - إن أنه يجب على الجيران العمل على حل العلاقات المتوترة، وفقا لما ذكرته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وكانت المحادثات التي اقترحتها كوريا الجنوبية هي أول اتصال منذ تسعة أشهر بين قادة البلدين. تدهورت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات تحت حكم سلف سوجا، شينزو آبي، وهو صقر عسكري ينظر إليه البعض على أنه لا يعتذر بما فيه الكفاية عن الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من 1910-1945.

وقال سوجا للصحفيين "أبلغ الرئيس مون أن العلاقات بين البلدين في حالة خطيرة للغاية في الوقت الحالي ويجب ألا نترك هذا دون حل.. اليابان وكوريا الجنوبية جارتان مهمتان للغاية لبعضهما البعض. في التعامل مع كوريا الشمالية وقضايا أخرى، أعتقد أن التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية."

ينبع نزاعهم الحالي من مطالبة كوريا الجنوبية بتعويض العمال الكوريين الذين أساءت إليهم الشركات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018 الشركات اليابانية بتعويض المدعين الكوريين المسنين. بينما تصر اليابان على أن جميع مسائل التعويض قد تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965.

امتد النزاع إلى القضايا التجارية والعسكرية، مما أدى إلى تعقيد التعاون بين الحليفين الأمريكيين الرئيسيين. واتهم مون حكومة آبي بتسليح التجارة للرد على الخلاف القانوني. ولم يذكر سوجا أي تفاصيل بشأن الخطوات التي ستتخذها اليابان لتحسين العلاقة. وبدا أنه يشير إلى أن موقف اليابان بشأن التعويض لم يتغير وأنه وضع عبء تخفيف التوترات على كوريا الجنوبية.

وقال سوجا "بناء على مواقف اليابان الثابتة بشأن المشاكل المختلفة، أخطط لمواصلة حث كوريا الجنوبية بشدة على اتخاذ الإجراءات المناسبة". وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي مؤشر على ذوبان الجليد، رفض شوقا التعليق.

يذكر أنه تولى سوجا منصبه الأسبوع الماضي بعد تنحي آبي بسبب تدهور صحته. وقد أجرى محادثات هاتفية مع زعماء عالميين آخرين، بما في ذلك مكالمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد. ومن المتوقع إجراء مكالمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة.