نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحة في الإمارات، اليوم الخميس، 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورصدت وزارة الصحة الإماراتية، حالة وفاة وحيدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب شفاء 942 حالة.

ووفقًا لوزارة الصحة الإماراتية، وصل إجمالي إصابات فيروس كورونا حتى اليوم 88 ألفا و532 حالة، و407 حالات وفاة، وشفاء 77 ألفا و937 حالة.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 98،528 فحصًا، ضمن فحوص فيروس كورونا (كوفيد 19).

وذكرت الوزارة، اليوم، أنه تم رصد 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى تسجيل 939 حالة شفاء جديدة، وعدم تسجيل وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4،946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1،936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.