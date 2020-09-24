سواريز وكافاني.. أتلتيكو مدريد يطلق خطة "أخطر هجوم بأوروبا"

بعد ساعات من توقيع الأوروغواياني لويس سواريز، بدأ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مفاوضات مع مواطنه المخضرم إيدنسون كافاني، في خطة لتكوين "أقوى ثنائي هجومي" في العالم.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، التقى مسؤولون من أتلتيكو مدريد بكافاني وممثليه في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف التفاوض بشأن إمكانية انتقال الهداف الأوروغواياني للعب بجوار مواطنه سواريز.

يذكر أن كافاني انتهى عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، هذا الصيف، مما يتيح له الانتقال مجانا.

وقد يمثل ثنائي سواريز وكافاني خط هجوم "مرعب" في أوروبا، وذلك للخبرة الكبيرة التي يمتلكها النجمان في كرة القدم الأوروبية، ولتفاهمهما الكبير في اللعب مع المنتخب الوطني.

وكان سواريز قد أنهى انتقاله لصفوف أتلتيكو مدريد بشكل رسمي، الأربعاء، قادما من برشلونة الإسباني.

أما كافاني، فلعب 7 مواسم في صفوف باريس سان جرمان، بين 2013 و2020، أصبح خلالها من بين الهدافين التاريخيين للنادي، بتسجيله 138 هدفا في 200 مباراة خاضها هناك.