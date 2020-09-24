الاتحاد الأوروبى: وضع كورونا مقلق فى 7 دول بالقارة





أكد الاتحاد الأوروبى، أن وضع فيروس كورونا مقلق فى 7 دول بالقارة من بينها إسبانيا، داعيا الدول الأعضاء إلى تشديد الإجراءات لمواجهة مخاطر موجة ثانية من تفشى الفيروس المستجد.

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