العراق يعلن توقف الرحلات الجوية مع إيران

أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن توقف جميع رحلاتها مع إيران لمواجهة انتشار فيروس "كورونا.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس الأربعاء قد أعلنت عن تسجيل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى للإصابات اليومية في البلاد.
وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها اليوم ان إجمالي الاصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس المستجد وحتي الأن ارتفع الي 332635 حالة.
و بينت الصحة العراقية في بيانها أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع غجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن الي 8754 .
وافادت الوزارة العراقية انه تم تسجيل 3231 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كوفيد 19 الي 58893 حالة.
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