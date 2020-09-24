أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، أنها ملتزمة بأوامر القائد العام وغير معنية بأي صراعات سياسية، فيما أشارت إلى أنها غير مسؤولة عن جهات تستخدم اسمها للقيام بنشاط عسكري غير قانوني؛ وذلك ردا على زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر.
وكان الصدر قد طالب فصائل الحشد الشعبي، أمس الأربعاء، بوقف القصف والاغتيالات وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف.
ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، قالت الهيئة في بيان لها أنه "منذ اللحظة الأولى التي أُسس بها حشدكم الوفي وبمباركة من المرجعية الأبوية لسماحة السيد علي السيستاني دام ظله وهو يذود بعزم لا يلين ودماء أجريناها رخيصة قربانا لتراب هذا الوطن الطاهر لم نبتغ عرضا ولا مناصب سوى رضا الله وطرد الظلام والظلاميين من أرض النور والأنبياء".
وأضافت أن "الحشد الشعبي حظى لدى جميع أبناء شعبنا على اختلاف مشاربهم ومرجعياتهم باحترام وتبجيل للتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها في طريق العز والجهاد"، مشيرة إلى "اننا كما أكدنا سابقا ان الحشد قوة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بكل الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة".
وأكدت أنها "ليست معنية بأي صراعات سياسية أو أحداث داخلية تجرى في البلد، كما أنها ليست مسؤولة عن جهات تستخدم ااسمها لأغراض التشويه والتسقيط والقيام بعمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية وطنية لا تنسجم مع ثوابت الدولة وقد أعلنا مرارا وعبر مواقف رسمية براءتنا الكاملة منها".
وتابعت أن "محاولات أطراف داخلية وخارجية لزجها بذلك هي محاولات لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام عن دورها المشرف والتاريخي في حفظ الأرض والعرض".
وأمس الأربعاء، قال الصدر في تغريده له على "تويتر": "اعلموا أيها الأخوة المجاهدون في الحشد الشعبي أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير فيه إضعاف للعراق وشعبه ودولته، وإضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أمريكا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اتهامه لهم بـ القصف والاغتيالات.. الحشد الشعبي ترد على مقتدى الصدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.